Qurbanovun qudası tanınmış iş adamı imiş - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, bir neçə gün öncə “Qarabağ”ın futbolçusu, Qurban Qurbanovun oğlu Musa Qurbanlının nişan mərasimi keçirilib.

Metbuat.az bildirir ki, “Qafqazinfo” Qurban Qurbanovun kiminlə quda olduğunu öyrənib.

Təcrübəli mütəxəssis “Qoçət” restoranlar şəbəkəsinin sahibi, Sənan adlı iş adamı ilə qohum olub.

Hazırda Bakı Dövlət Universitetində oxuyan iş adamının qızı Əsmər 4-cü kurs tələbəsidir. Cütlüyün toyu isə gələn ilin yayına planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, “Qoçət” restoranlar şəbəkəsinin sahibi, qudası Qurban Qurbanov kimi vətənpərvər və dövlətə bağlı iş adamı kimi tanınır.

