"Qarabağ" "Zirə"ni qəbul edəcək - XIII tur

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının XIII turunda "Qarabağ" "Zirə"ni qəbul edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda təşkil olunacaq.

Qarşılaşma saat 19:00-da start götürəcək. Rəqibindən bir oyun az keçirən "köhlən atlar" 28 xalla liderdir. "Qartallar" 20 xalla dördüncü sıradadır.

Günün ilk görüşündə "Araz-Naxçıvan" "Sumqayıt"ı sınağa çəkəcək. Bu qarşılaşma saat 16:00-da başlayacaq. Naxçıvan klubu 27 xalla ikinci, "gənclik şəhəri" təmsilçisi 13 xalla yeddinci yerdədir.

Misli Premyer Liqası

II dövrə, XIII tur

10 noyabr

16:00. “Araz-Naxçıvan” – “Sumqayıt”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Teymur Teymurov, Əli Əliyev.

VAR: Nicat İsmayıllı.

AVAR: Şirmamed Mamedov.

Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.

"Liv Bona Dea Arena"

19:00. “Qarabağ” – “Zirə”

Hakimlər: Fərid Hacıyev, Zöhrab Abbasov, Rəhman İmami, Kamran Əliyev.

VAR: Tural Qurbanov.

AVAR: Müslüm Əliyev.

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

AFFA nümayəndəsi: Anar Şixəliyev.

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Neftçi" "Şamaxı" ilə (2:2), "Səbail" "Turan Tovuz"la (1:1), "Sabah" isə "Kəpəz"lə (2:2) heç-heçə edib.

