“Mançester Siti”nin futbolçusu Erlinq Haland yeni rekorda imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumçu buna İngiltərə Premyer Liqasının 11-ci turunda “Brayton”la oyunda fərqlənməklə nail olub.

23-cü dəqiqədə adını tabloya yazdıran forvard Premyer Liqa tarixində 75 qola ən tez çatan oyunçudur. Norveçli futbolçu bunu 77 matçda bacarıb.

“Mançester Siti” səfərdə 1:2 hesabı ilə “Brayton”a uduzub.

