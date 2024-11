FIFA-nın prezidenti Canni İnfantino BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasında (COP29) iştirak etmək məqsədilə noyabrın 11-də Azərbaycana səfərə gəlib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonağı SOCAR-ın vitse-prezidenti Elşad Nəsirov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

