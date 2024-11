FIFA prezidenti Azərbaycan liderinə xüsusi hədiyyə təqdim etdi

FIFA-nın prezidenti Canni İnfantino Azərbaycan Prezidentinə üzərində "İlham Aliyev" yazılmış xüsusi top və xatirə hədiyyələri təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, FiFA prezidenti təqdimatı noyabrın 12-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü zamanı edib.

Görüşdə FIFA-nın prezidenti xatirə hədiyyələrini və xüsusi olaraq hazırlanmış, üstündə Azərbaycan Prezidentinin adı və soyadı olan topu dövlət başçısına təqdim edib.

Prezident İlham Əliyev COP29-da iştirak etdiyinə görə Canni İnfantinoya təşəkkürünü bildirib.

