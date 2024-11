Santuş istefaya göndərilir? - AFFA iclas keçirəcək

AFFA İcraiyyə Komitəsi dekabr ayında bəzi məsələləri müzakirə etmək üçün toplaşacaq.

Metbuat.az azerisport.com-a istinadən xəbər verir ki, bu iclasda Azərbaycanın müxtəlif yaşlı futbol komandalarının baş məşqçilərinin məsələləri də həll olunacaq.

Həmçinin, Fernandu Santuşun bu vəzifədə fəaliyyətinin nəticəsiz qaldığı üçün onun Azərbaycan millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən azad edilməsi məsələsinə baxıla bilər.

AFFA rəhbərliyi bu variantı nəzərdən keçirir və əsas məsələ portuqaliyalılara ödəniləcək təzminatdır.

Qeyd edək ki, 70 yaşlı Santuşla müqavilə daha bir il uzadılmaq şərtilə 3 illikdir.

