"Napoli" ​"Qalatasaray"ın Osimhen barədə təklifinə cavab verdi

"Qalatasaray" mövsümün əvvəlində "Napoli"dən icarə əsasında heyətinə qatdığı Viktor Osimheni birdəfəlik transfer etmək üçün danışıqları davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" nigeriyalı hücumçu üçün “Napoli”yə ilkin ödəniş olaraq 25 milyon avro, qalan məbləği isə 3 il ərzində ödəməyi təklif edib. Məlumata görə, “Napoli” təklifi nəzərdən keçirmədən birbaşa rədd edib. Bundan əvvəl, İtaliya klubunun futbolçu üçün 75 milyon avro tələb etdiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Bildirilir ki, "Qalatasaray" Viktor Osimheni transfer etmək üçün sponsor axtarışlarını davam etdirir. Avropanın nəhəng klublarının diqqətində olan Viktor Osimhen mövsümün fasiləsində “Qalatasaray”dan getməyəcəyini bildirmişdi.

Viktor Osimhen “Qalatasaray”ın heyətində 9 matçda 645 dəqiqə meydanda olub. Nigeriyalı hücumçu bu matçlarda 8 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə töhfə verib.

