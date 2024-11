Ançelotti fikrini dəyişdi, "Real" Arda ilə bağlı yekun qərarını verdi

“Real Madrid” Arda Güler üçün gələcək təklifləri dəyərləndirməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” Ardanı klubda saxlamaq istəyir. “Marca” qəzeti “Real Madrid”in “Leqanes”lə son matçında ilk 11-də forma geyinən və 75 dəqiqəlik performansı bəyənilən Arda ilə bağlı məlumat dərc edib. Məqalədə deyilir ki, “Leqanes” matçına qədər Ardaya çox oyun şansı verməyən baş məşqçi Karlo Ançelotti artıq fikrini dəyişib. O, Ardaya daha çox şans verəcək. “Real Madrid”in texniki heyətinin Ardanın bu mövsüm komanda üçün vacib oyunçu ola biləcəyi vurğulanıb.

Qeyd edək ki, Arda Güler bu mövsüm “Real Madrid”in heyətində 13 matçda 382 dəqiqə meydanda olub. O, bir məhsuldar ötürmə verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.