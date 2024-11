Ölkə ərazisində faktiki hava açıqladı - YENİLƏNİB

Azərbaycana yağan yağıntılarla əlaqədar 27 noyabr saat 9:00-a olan məlumata əsasən, respublikanın əksər çaylarında sululuq artıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, Lənkəran-Astara bölgəsinin ərazisindən axan Lənkərançayda suyun səviyyəsində 31 sm, Viləşçayda 23, Təngərüdçayda 21, Böyük Qafqazın ərazisindən axan Xarmidorçayda 28, Əyriçayda 27, Katexçayda 15, Qudiyalçayda 10, Qarasuçayda 8, Pirsaatçayda 3, Kiçik Qafqazın ərazisindən axan Gorançayda 3, Gəncəçayda, Əsrikçayda və Dəstəfurçayda 1 sm artm qeydə alınıb.

Bundan başqa, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsinin ərazisindən axan Bəsitçayda 13, Bərgüşadçayda 12, Oxçuçayda 11, Həkəriçayda 2, Tərtərçayda 1, Naxçıvan MR ərazisindən axan Gilançayda 3, Naxçıvançayda 2, Əlincəçay, Ordubadçay və Vənəndçayda 1, Kür çayının yuxarı axımında Qıraqkəsəmən məntəqəsində 1, Qanıx çayında isə 6 sm artm olub.

09:43

Şahdağda qarın hündürlüyü 13 sm-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, noyabrın 27-si saat 09:00-a olan məlumata əsasən, ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir. Dağlıq ərazilərə qar yağıb, yağan qarın hündürlüyü Şahdağda 13 sm, Qrızda (Quba) 12 sm, Şərurda 8 sm, Ləzədə 4 sm, Şahbuzda 3 sm, Əlibəy (Zaqatala), Gədəbəydə 2 sm olub.

Balakən-Şəki zonasında 11-28 mm, Mərkəzi aran rayonlarında 17-24 mm, Quba-Qusar bölgəsində 9-20 mm, Qazax-Gəncə bölgəsində 6-17 mm, Lənkəran-Astara bölgəsində 6-13 mm, Qarabağ və Şərqi-Zəngəzur bölgəsində 3-10 mm, Naxçıvan MR-da 6-11 mm, Bakıda və Abşeron yarımadasında isə 4 mm-dək yağıntı qeydə alınıb.

Şimal-qərb küləyi əsib, küləyin sürəti arabir Culfada 25 m/s, Kəlbəcərdə 23 m/s, Tovuzda, Şahdağda 20 m/s, Goranboyda 19 m/s, Lerikdə 18 m/s, Bakıda və Abşeron yarımadasında 20 m/s-dək güclənib.

Daşkəsən, Göygöl, Gəncə, Şəmkir, Balakən, Qax, Şəki, Zaqatala, Oğuz, Qəbələ, Şamaxı, Quba, Qusar, Qrız, Xaltan, Lerik, Naxçıvan, Naftalan, Qobustan, Göyçay, Sumqayıtda duman müşahidə olunub. Dumanda görünüş 200-500 metrədək məhdudlaşıb.

Neft Daşları stansiyasının məlumatına əsasən dənizdə dalğanın hündürlüyü 2.4 metrə çatıb.

Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 10, Naxçıvan MR-da 4, Aran rayonlarında 11 dərəcəyədək isti, dağlıq rayonlarda isə 2 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb.

