Mourinyo razılıq verdi - Rekord məbləğə gedir

Səudiyyə Ərəbistanının "Əl Nəssr" klubu "Fənərbaxça"nın mərakeşli ulduzu Yussef En-Nesyri ilə bağlı təklifini artırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Əl Nəssr" daha əvvəl futbolçu üçün "Fənərbaxça"ya 30 milyon avro təklif etmişdi. Səudiyyə Ərəbistanı komandası təklifini 34 milyon avroya yüksəldib. Bildirilir ki, "Əl Nəssr" mərakeşli ulduzu Kriştiano Ronaldo klubdan gedəndən sonra onun yerinə transfer edir. "Fənərbaxça"nın baş məşqçisi Joze Mourinyonun futbolçunun getməsinə razılıq verdiyi irəli sürülür.

Transfer baş tutsa, mərakeşli ulduz ən yüksək transfer haqqı ilə Superliqanı tərk edən futbolçu ünvanına sahib olacaq.

