​“Fənərbaxça”dan qovulan futbolçu Çempionlar Liqasında şou göstərdi

“Fənərbaxça”dan az qala qovularaq göndərilən Rade Kruniç “Srvena Zvezda" forması ilə UEFA Çempionlar Liqasında şou göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, UEFA Çempionlar Liqasında Serbiyanın "Srvena Zvezda" komandası Bundesliqanın güclü komandalarından olan "Ştutqart"ı qəbul edib. Qonaq komanda 5-ci dəqiqədə Demiroviçin qolu ilə önə keçib - 1:0. “Srvena Zvezda” ilk olaraq 12-ci dəqiqədə Mvumpa ilə hesabı bərabərləşdirib, ardınca 31-ci dəqiqədə Rade Kruniçin qolu ilə 2-1 önə keçib. Daha sonra “Srvena Zvezda" daha 3 qola imza atıb. Rəqibini 5-1 hesabı ilə məğlub edən oyunda Rade Kruniç matçın futbolçusu seçildib.

