Livanda atəşkəs pozuldu - Ordu

Livan İsrail ordusunun qüvvəyə minən atəşkəs razılaşmasını bir neçə dəfə pozduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Livan ordusunun X hesabında açıqlama verilib. Açıqlamada qeyd olunub ki, İsrail və Livan arasında əldə olunan atəşkəs razılaşması qüvvəyə mindikdən sonra İsrail ordusu atəşkəs razılaşmasını pozub. İsrail Livan ərazisini hava zərbələri və müxtəlif silahlarla hədəfə alıb. Açıqlamada Livan ordusunun pozuntuları izlədiyi bildirilib. Qeyd edək ki, atəşkəs razılaşması ötən gün tətbiq edilib.

Razılaşmanın ikinci maddəsində deyilir ki, İsrail Livandakı mülki, hərbi və ya dövlət hədəflərinə qurudan, dənizdən və ya havadan heç bir hərbi hücum həyata keçirməyəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.