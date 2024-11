Xəbər verdiyimiz kimi, UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində “Qarabağ” Bakıda "Lion"a 1:4 hesabı ilə məğlub olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, qarşılaşmanın 63-cü dəqiqəsində Tolissonun “Qarabağ”ın qapısına vurduğu qol baxımlı alınıb.

Həmin qolun görüntüsünü təqdim edirik:

