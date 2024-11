Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən toplantının gündəliyinə 15 məsələnin müzakirəsi daxil edilib.

İclasda bir neçə ölkə ilə sazişlərin təsdiq edilməsi, bəzi qanun layihələrinə, həmçinin Cinayət və İnzibati Xətalar məcəllələrinə bəzi dəyişikliklərin edilməsi nəzərdə tutulub.

