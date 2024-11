Rusiya müharibənin 1010-cu günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, xüsusi əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 649 təyyarəsi, 283 helikopteri, 36 913 PUA-sı, 586 zenit-raket kompleksi, 19 562 tank və digər zirehli texnikası, 1 497 reaktiv yaylım atəş sistemi, 18 708 artilleriya və minaatanı, 28 868 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib.

