Şəkidə yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza Kiş kəndində baş verib.

Kənd sakini, 46 yaşlı Səməd Salmanovun idarə etdiyi mikroavtobusla 31 yaşlı Əfsər Qarayevin VAZ 2106 markalı minik avtomobili toqquşub.

Nəticədə Ə.Quliyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Faktla araşdırma aparılır.

