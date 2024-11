Ən xəyanətkar 7 bürc - Aldatmaqda ustadırlar

Xəyanətin arxasında emosional, psixoloji və sosial səbəblər dayanır. Xüsusilə bəzi bürclər münasibətlərində axtardığını tapmadıqda başqa insanlara maraq göstərməyə daha meylli olur. Astroloqlar bəzi bürclərin xəyanət etməyə meylli olduğunu deyirlər.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Əkizlər

Əkizlər öz ikili təbiətləri ilə tanınır. Maraqlı, ünsiyyətcil və sosial olsalar da, münasibətlərdə qərarsız və narahat xarakterə sahibdirlər. Bu isə bəzən onları başqa yerdə həyəcan axtarmağa və xəyanət etməyə yönəldə bilər. Əgər tərəfdaşları onların dəyişən maraqlarına uyğunlaşa bilməsə, asanlıqla darıxa bilərlər. Onların eşqbaz təbiəti həm də tərəfdaşları ilə sağlam, uzunmüddətli, sadiq münasibət saxlamaqda çətinlik yarada bilər.

Oxatan

Oxatanlar sərbəstliklərini sevən və macəra ruhu ilə tanınan insanlardır. Həyatda yeni təcrübələr yaşamağı sevirlər, bu da münasibətlərinə təsir edir. Uzunmüddətli münasibətlərdə sıxılmış hiss etdikdə xəyanət etməyə meyl göstərə bilərlər. Oxatanların hamısı xəyanətkar olmasa da, onların şəxsiyyətləri bəzən onları tərəfdaşlarını aldatmağa vadar edə bilər.

Balıqlar

Balıqlar xəyalpərəstdir və sevgiyə qarşı ideallaşdırılmış baxışa sahibdirlər. Əgər reallıq onların xəyalları ilə uyğunlaşmırsa, başqa bir münasibət vasitəsilə qaçış yolu axtara bilərlər.

Dolça

Dolçalar müstəqillikləri və qeyri-adi baxışları ilə tanınır. Onlar fərdi azadlıqlarına böyük dəyər verirlər və bu, ənənəvi münasibətlərdə onlara çətinlik yarada bilər. Əgər özlərini münasibətdə boğulmuş hiss edərlərsə, xəyanət etməyə meylli ola bilərlər.

Qoç

Qoçlar enerjili və həyəcanı sevən insanlardır. Onların impulsiv təbiəti və yeni çağırışlara olan sevgisi münasibətlərdə bəzən xəyanətə yol açan davranışlara səbəb ola bilər. Onların həyəcan arzusu tez-tez əks nəticə verə, tərəfdaşlarını aldatmağa səbəb ola bilər.

Tərəzi

Tərəzilər münasibətlərdə harmoniya və balans axtarırlar. Əgər özlərini dəyərləndirilməmiş hiss edərlərsə, başqa yerdə təsdiq axtarmağa meyl göstərə bilərlər. Bundan əlavə, Tərəzilər təbiətcə qərarsız ola bilərlər, bu da onları münasibətlərdə öhdəlik götürməyi çətinləşdirir.

Şir

Şirlər diqqət mərkəzində olmağı sevirlər. Bu, bəzən onların münasibət xaricində diqqət axtarmağına səbəb ola bilər. Onların heyran olma ehtiyacı onları şirnikləndirici vəziyyətə sala bilər və nəticədə tərəfdaşlarını aldada bilər. Ancaq sevgi dolu və qayğıkeş münasibətdə olan Şirlər son dərəcə sədaqətli ola bilərlər.

