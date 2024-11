Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili mandatının başa çatmasına baxmayaraq istefa verməyəcəyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zurabişvili bu fikirləri televiziya ilə çıxışı zamanı səsləndirib.

“Mən sizin prezidentiniz olaraq qalıram, legitim parlament yoxdur. Buna uyğun olaraq, qeyri-legitim parlament yeni prezident seçə bilməyəcək. Beləliklə, inauqurasiya baş tutmayacaq və mənim mandatım qanuni seçilmiş parlament olana qədər davam edir”, - deyə o qeyd edib.

