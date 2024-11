Mitinq iştirakçıları parlament binasına zərər vurub - Gürcüstan DİN

Tbilisidə hökumət əleyhinə aksiya iştirakçıları parlament binasının pəncərə şüşələrini sındıraraq daş atıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

"İctimaiyyətin nəzərinə çatdırırıq ki, mitinq başlayandan dərhal sonra etirazçılardan bəziləri zorakılığa əl atıb. O cümlədən, parlament binasının hasarları zədələnib, fasadındakı onlarla pəncərə şüşəsi daş və digər əşyalarla sındırılıb", - deyə qeyd olunub.

Bundan əlavə, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, aksiya iştirakçılarından bəzilərinin üzərindən pirotexniki vasitələr, daşlar və ağır əşyalar aşkar edilib. “Biz bir daha aksiyanın bütün iştirakçılarını qanunsuz hərəkətlərdən qaçaraq öz narazılıqlarını qanuni və sülh yolu ilə bildirməyə çağırırıq”, - deyə nazirlik vurğulayıb.

