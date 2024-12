Sarıkök bu xəstəliyi sağaldırmış

Sarıkökün faydaları saymaqla bitməz.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən xəbər verir ki, sarıkök ürək və damarlar üçün faydalıdır, qaraciyər və öd kisəsinin sağlamlığını qoruyur, orqanizmə güclü iltihabəleyhinə təsir edir, həzm proseslərini yaxşılaşdırır, xərçəng əleyhinə təsirə malikdir, dərini daha gözəl və parlaq edir.

2017-ci ildə İranda aparılmış araşdırma göstərib ki, sarıkök baş ağrılarını müalicə etməyə kömək edir. Bu, o cümlədən, miqren kimi ağır pozulmaya aiddidr.

Saglamolun.az xəbər verir ki, araşdırmada miqrendən əziyyət çəkən bir qrup insan iştirak edirdi. Bir müddət ərzində sarıkök qəbul edən bu insanlar qeyd ediblər ki, miqren tutmalarının sayı azalıb.

