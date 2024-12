Mourinyo gücünü Ronaldo üçün səfərbər etdi - Sürpriz iddia

Joze Mourinyonun Kriştiano Ronaldonu gələn mövsüm "Fənərbaxça"ya gətirmək üçün onunla əlaqə saxladığı bildirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldo "Əl Nəssr" klubu ilə mövsümün sonunda bitəcək müqaviləsini hələlik yeniləməyib. Türkiyə klubunun bundan istifadə etmək istədiyi deyilir. Ronaldo "Əl-Nəssr"lə yeni müqavilənin şərtlərini hələ razılaşdırmayıb və bu ona növbəti klubu haqqında düşünmək imkanı verə bilər. "The Sun" xəbər verir ki, Mourinyo Ronaldonu “Fənərbaxça”ya keçməyə razı salmağa çalışır.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Joze Mourinyo bu barədə iddiaları təkzib etmişdi.

