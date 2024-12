Bakıda Messini görmək istəyənlər bu qədər ödəməlidir - Məbləğ

ABŞ-ın “İnter Mayami” klubunun futbolçusu Lionel Messinin dekabrın 11-də Bakıya gələcəyi ilə bağlı xəbər vermişdik.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfərin detalları məlum olub.

Ulduz futbolçu komanda yoldaşları - Luis Suares, Serxio Buskets və Jordi Alba ilə birlikdə ölkəmizə gələcək. Dekabrın 11-də Bakı Kristal Zalında keçiriləcək tədbirdə pərəstişkarlar futbolçuları görmək imkanı qazanacaqlar.

2 saat davam edəcək tədbirin biletlərinin qiyməti isə 10 – 50 AZN arasında dəyişir.

Tədbirdə Messinin futbol həyatını və mübarizəsini əks etdirən film də nümayiş olunacaq. Həmçinin dünya şöhrətli bəstəkar və müğənni Villi Uilyam, məşhur "Morandi" qrupu çıxış edəcəklər.

