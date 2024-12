​Suriyanın dövlət bayrağı dəyişdirildi - FOTO

Silahlı müxalifətin Suriyada 61 illik "Bəəs" rejimini 12 gündə devirməsindən sonra ölkədəki dəyişiklik dalğası dövlət bayrağından da yan keçməyib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə haberler.com məlumat yayıb.

Məlumata görə, Suriya bayrağı Dəməşqdəki bayraq dirəyindən çıxarılıb və onun yerinə 2011-ci ildə vətəndaş müharibəsi başlayandan bəri müxalifətin istifadə etdiyi üç ulduzlu bayraq sancılıb.

Mərkəzində üç qırmızı ulduz olan bayraq yaşıl, ağ və qara rənglərdən ibarətdir. Bu bayraq ilk dəfə 1932-ci ildə qəbul edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.