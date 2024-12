Ardanı birdəfəlik almaq istəyirlər - Tarixi təklif verdilər

“Bayer Leverkuzen” klubunun baş məşqçisi Xabi Alonso “Real Madrid”də az oyun şansı əldə edən iki futbolçunun transfer edilməsi üçün təlimat verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xabi Alonso Arda Güler və Fran Qarsiyanın heyətə cəlb edilməsini istəyir. "El Nacional" qəzetinin xəbərinə görə, Xabi Alonso bu futbolçuların transferi üçün Almaniya klubunun rəhbərliyi ilə görüş keçirib. Ardınca “Real”a təklif irəli sürülüb. İddia edilir ki, “Bayer Leverkuzen” Arda üçün “Real”a 40 milyon avro, Qarsiya üçün isə 20 milyon avro təklif edib.

Xabi Alonso “Real” rəhbərliyi ilə münasibətlərindən istifadə edərək transferləri həyata keçirmək istəyir. Arda Gülerin transferi 40 milyon avroya reallaşarsa, bu, “Bayer Leverkuzen” tarixinin ən bahalı transferi olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.