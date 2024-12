​Suriyalılar Dəməşqə axın edir - VİDEO

Bəşər Əsədin devrilməsindən sonra Suriyanın müxtəlif bölgələrində yaşayan insanlar Dəməşqə axın etməyə başlayıb.



Metbuat.az TRT-yə istinadən xəbər verir ki, regionlardan paytaxt Dəməşqə gedən yollarda sıxlıq yaranıb.

Suriyalılar Dəməşq daxil olmaqla bir çox şəhərlərdə Əsəd hakimiyyətinin devrilməsini qeyd ediblər.

8 dekabr tarixi Suriyada "Milli Bayram" elan edilib.

Xatırladaq ki, noyabrın sonunda Suriyada hökumət əleyhinə qüvvələrin hücumu başlayıb. Dekabrın 8-nə keçən gecə onlar paytaxt Dəməşqə daxil olublar. Bəşər Əsəd prezident postunu tərk edib və Suriyadan qaçıb. Suriyanın baş naziri Məhəmməd Qazi Əl-Cəlali müxalifətlə əməkdaşlığa və hakimiyyəti sülh yolu ilə ötürməyə hazır olduğunu bəyan edib. Əsəd və ailəsi Rusiyaya sığınıb.

