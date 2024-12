3 bürcün arzusu reallaşacaq - Böyük hədiyyələr alacaqlar

İlin əsas bayramına bir aydan çox vaxt qalıb. Yeni il qabağı çoxları öz arzularını səsləndirməyə başlayır. Digərləri isə hansı hədiyyələri ala biləcəklərini düşünürlər.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar ən yaxşı hədiyyələri alacaq üç bürcün adını çəkiblər.

Bu şanslılar arasında Oğlaq, Buğa və Şir bürcü var.

Oğlaqlar. Bu yeni ildə bu praktik bürc həqiqətən lazımlı və qiymətli hədiyyələr alacaq. Onlar qadcetləri və ya uzun müddətdir istədikləri əşyaları əldə edə bilərlər.

Buğa. Bu bürcün nümayəndələri gözəl şeyləri sevirlər. Onları da maddi nemətlər gözləyir. Buna görə də Buğa ev əşyaları və ya qiymətli zinət əşyaları ala bilər.

Şirlər. Diqqəti və dəbdəbəni sevənlər Yeni il ərəfəsində arzu etdiklərini mütləq əldə edəcəklər. Qohumlar və dostlar Şirlərə bahalı avadanlıq və ya aksesuar verə bilərlər.

