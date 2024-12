İki general qardaşa ağır itki - FOTO

Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) sədrinin sabiq müavini, gömrük xidməti general-leytenantı Əsgər Abdullayevə və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Baş Əməliyyat İdarəsinin rəisi, general-mayor Qüdrət Abdullayevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az iqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, onların atası Həsən Abdullayev vəfat edib.

H.Abdullayevin uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdiyi bildirilir.

Allah rəhmət eləsin!

Xatırladaq ki, Ə.Abdullayev 1996–2006-cı illərdə DGK-də idarə rəisi və Baş Gömrük İdarəsinin rəisi, 2006-2022-ci illərdə isə DGK sədrinin müavini vəzifələrində işləyib. Q.Abdullayev də daha əvvəl DGK-də Gömrük Mühafizə Xidmətinin rəisi vəzifəsində çalışıb. O, hazırda FHN-in Baş Əməliyyat İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışır.

Foto: Əsgər Abdullayev

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.