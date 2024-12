OpenAI-da yenilik - Mətndən video hazırlamaq mümkün oldu

ABŞ-ın süni intellekt şirkəti OpenAI yeniliyə imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, OpenAI Sora ilə mətndən video hazırlamağa müvəffəq olub. Şirkət mətndən süni intellektlə video yaratma vasitəsi olan Sora-nı ümumi istifadəyə təqdim etdiyini açıqlayıb. Şirkətin internet saytındakı açıqlamaya görə, “sora.com”da istifadəçilər 1080p keyfiyyətində və 20 saniyəyə qədər mətn daxiletmələri ilə videolar yarada bilərlər. Bildirilir ki, yenilik Birləşmiş Krallıq, İsveçrə və Avropa İqtisadi Bölgəsi istisna olmaqla, ChatGPT-nin mövcud olduğu hər yerdə istifadə edilə bilər. Digər tərəfdən, Sora ilə bağlı narahatlıqlar da var.

Süni intellektin istehsal etdiyi videolar fırıldaqçılıq, təbliğat və dezinformasiya kimi sahələrdə istifadə edilir. Sora-nın zərərli məqsədlər üçün istifadə olunması xüsusilə Avropada yeni süni intellektin istifadəsini gecikdirir.

