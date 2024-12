Bir neçə ildir ki, metrostansiyaların çıxışlarında bayram yarmarkaları üçün çadırlar qurulmur.

Bəs bu il necə olacaq?

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentindən Trend-ə bildirilib ki, bu il də Yeni il yarmarkalarının təşkil edilməsi gözlənilmir.

Qeyd edək ki, bir neçə il qabaq Bakıda 31 dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və 1 yanvar – Yeni il bayramı münasibətilə metrostansiyaların qarşısında bayram yarmarkaları qurulurdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.