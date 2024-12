Türkiyənin 2-ci Liqa komandalarından olan “Karaman” futbol klubunun paylaşımı marağa səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubun sosial media hesabında Ronaldo və Messinin görüntülərinin yer aldığı paylaşım edilib. Paylaşıma “Əlbəttə, bir gün” qeydi əlavə edilib. Futbolçuların “Karaman” futbol klubunun formasında olduğu müşahidə edilib. Futbolçuların geyimi montaj olunub. Çoxlu bəyənmə toplayan paylaşım sosial mediada trend olub.

