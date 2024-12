Baş nazir Prezidenti sarayından qovur: GETMƏLİDİR...

“Zurabişvili Mixail Kavelaşvilinin ölkə rəhbəri seçilməsini tanımasa da, prezident sarayını tərk etməlidir”.



Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə respublikanın Baş naziri İrakli Kobaxidze jurnalistlərə mətbuat konfransında bildirib.

"Düz iki həftədən sonra yeni prezidentin andiçmə mərasimi keçiriləcək. Salome Zurabişvili öz vəzifəsindən getməli olacaq", - deyə Kobaxidze bildirib.

Qeyd edək ki, yeni prezidentin andiçmə mərasimi 29 dekabrda keçiriləcək və həmin gün, Gürcüstan Baş naziri İrakli Kobaxidzenin bildirdiyinə görə, Zurabişvili öz iqamətgahından çıxmalı və bu binanı qanuni seçilmiş prezidentə təhvil verməli olacaq. Lakin o, prezident sarayını tərk etməyəcəyini bəyan edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.