İranın Ali liderinin Ərdəbildəki nümayəndəsi və şəhərin cümə imamı Həsən Amoli yenə sərsəm iddialarla çıxış edib.



Metbuat.az "Azad İran" "Telegram" kanalına istinadən xəbər verir ki, hökumət mollası cümə namazındakı vəzində Suriyada Əsəd rejimi hakimiyyətdən getməsi barədə də danışıb.

O, Suriya həbsxanalarından paylaşılan dəhşətli görüntülərə toxunaraq deyib:

"Suriya zindanlarından paylaşılan görüntülər süni intellekt tərəfindən hazırlanıb ya da başqa ölkələrdən alınan dərslərdir".

