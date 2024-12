​“WhatsApp” bu çətinliyi asanlaşdırdı - Eyni anda hamı xəbər alacaq

“WhatsApp” status yeniləmələrinə mühüm yenilik gətirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniliyə əsasən istifadəçilər statuslarında qruplardan da bəhs edə biləcək. Beləliklə, teq etməklə qrupdakı hər kəsə bildiriş göndərmək mümkün olacaq. Məlumata görə, yenilik tətbiqin Androidin beta versiyasında müşahidə edilib. Yenilik sayəsində statuslarda qrupları qeyd etmək mümkün olacaq. Yeni funksiya sayəsində istifadəçi status paylaşarkən qrup çatlarını qeyd etmək imkanı əldə edəcək.

Bununla da, istifadəçilər həmin qrupdakı insanları ayrı-ayrılıqda etiketləmək əvəzinə, qrup olaraq tək qeyd edə biləcək. Qruplar qeyd edildikdə, onun hər bir üzvə məlumat veriləcək. Qrup üzvləri həmin statusu öz kontaktları ilə bölüşmək imkanı əldə edəcək. Bununla belə, yeniliklə bağlı bəzi məhdudiyyətlərin olduğunu qeyd etmək lazımdır. Bunlardan biri də adı çəkilən qrupun 32-dən çox üzvü olmamalıdır. Bundan əlavə, hər status yeniləməsində maksimum 5 qrupu qeyd etmək mümkün olacaq.

