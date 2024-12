"Qalatasaray"da mübahisə - Ulduz futbolçunun transferini istəmədilər

"Qalatasaray"la adı hallanan "Roma"nın ulduzu Paulo Dibalanın kluba xərci bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun 2,5 illik xərci azı 25 milyon avroya başa gələcək. İddia edilir ki, futbolçunun transfer məsələsi maddi məsələlərə görə, "Qalatasaray" rəhbərliyində fikir ayrılığına səbəb olub. Bəzi rəsmilər tez-tez zədələnməsi və illik xərcə görə futbolçunun transfer edilməsinə razılıq verməyib. “Qalatasaray” “Sportif AŞ” İdarə Heyətinin sədr müavini Abdullah Kavukçu futbolçunun transferində qərarlı olduğu irəli sürülür.

Baş məşqçi Okan Buruk da futbolçunun transfer edilməsini istəyir. Məlumata görə, “Qalatasaray” mövsümün sonunda klubu ilə müqaviləsi başa çatacaq Paulo Dibalanı pulsuz almaq istəyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.