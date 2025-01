ABŞ son onilliyin ən güclü qar fırtınasına hazırlaşır.

Metbuat.az bildirir ki, APA-nın xəbərinə görə, ABŞ Milli Meteorologiya Xidməti ölkənin mərkəzində formalaşmış qar fırtınasının yaxın günlərdə şərqə yönələcəyini proqnozlaşdırır.

Sürəti saatda 65 km-ə çatan küləklə müşahidə olunan qar fırtınasının ABŞ-ın 25 ştatını vuracağı, səfərlərin dayanmasına, elektrik enerjisi təchizatında problemlərə yol açacağı gözlənilir. Kanzas, İndiana, Missuri və İllinoyes ştatlarına yağacaq qarın son illərin rekord səviyyəsi olacağı proqnozlaşdırılır.

Qeyd edək ki, qar fırtınasının vuracağı 25 ştatda 60 milyona qədər insan yaşayır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.