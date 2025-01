"Barselona" Avropa nəhənginin təklifinə cavab verdi

"Barselona" "Yuventus"un Ronaldo Araujo üçün irəli sürdüyü təklifi rədd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Yuventus”un futbolçu üçün 35 milyon avro təklif etdiyi irəli sürülüb. “Mundo Deportivo”da dərc edilən xəbərə görə, "Barselona" Araujonu klubun vacib futbolçusu hesab edir. Buna görə də, klub futbolçunu asanlıqla əldən buraxmaq istəmir. “Barselona”nın Araujo üçün 70 milyon avro tələb etdiyi irəli sürülüb. İddialara görə, futbolçu özü İtaliyada oynamağa razılıq verib və "Yuventus"la razılığa gəlib.

Qeyd edək ki, Ronaldo Araujo zədə səbəbindən mövsümün ilk hissəsində forma geyinməyib. O, “Copa del Rey”də “Barselona”nın 4-0 hesabı ilə qələbə qazandığı “Barbastro” ilə oyunda debüt edərək, 90 dəqiqə oynayıb.

