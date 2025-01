Sabiq deputat Hüseynbala Mirələmovun oğlu Fuad Mirələmov bələdiyyə seçkilərində namizəd olub.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, onun adı Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında yerləşdirilən siyahıda yer alıb.

F. Mirələmovun namizədliyi hakim Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən 15 saylı Yasamal birinci seçki dairəsi üzrə irəli sürülüb.

Qeyd edək ki, Fuad Mirələmov vaxtilə hüquq-mühafizə orqanlarında çalışıb.

