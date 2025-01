İranda Ali Məhkəmənin hakimlərinin öldürülməsindən sonra Ədliyyə Nazirliyinin bir neçə işçisi həbs edilib.

Metbuat.az "Azad İran"a istinadən xəbər verir ki, İran Ali Məhkəməsinin iki hakimi Əli Razini və Məhəmməd Moqəyyəsənin öldürülməsindən sonra Ədliyyə Nazirliyinin bir neçə əməkdaşı prokurorun göstərişi ilə saxlanılıb.

Əməliyyatın hadisə ilə bağlı aparılan araşdırmalar çərçivəsində həyata keçirildiyi qeyd olunur.

