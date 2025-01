Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

Metbuat/az xəbər verir ki, o bu barədə özünün "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

"20 Yanvar qırğını qardaş Azərbaycan xalqının müstəqillik məşəlini alovlandırdığı, böyük oyanışın, qələbəyə doğru mübarək yolun başladığı gündür! Müqəddəs şəhidlərimizin ruhu şad olsun.

Bayrağı bayraq edən qandır,

Torpaq, uğrunda ölən varsa, vətəndir", - paylaşımda qeyd olunub.

