Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirlik bu barədə rəsmi "X" sosial media hesabında paylaşıb.

"Qardaş Azərbaycanda baş verən və "Qara yanvar" kimi tanınan qətliamda şəhid olan qardaşlarımızı ehtiramla yad edirik. Yaxşı gündə də, pis gündə də “bir millət, iki dövlət” olaraq azərbaycanlı qardaşlarımızla bir yerdə olmağa davam edəcəyik", - paylaşımda vurğulanıb.

