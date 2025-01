“Barselona” “Benfika”, “Bayer” “Atletiko” ilə qarşılaşacaq - ÇL

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində VII tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, azarkeşlər ilk oyun günündə 9 qarşılaşmaya şahidlik edəcəklər.

“Benfika” Portuqaliyada İspaniyanın “Barselona” klubunu, “Atletiko” Madrid şəhərində Almaniyanın “Bayer” komandasını sınağa çəkəcək. Fransa təmsilçisi “Lill” isə İngiltərədə “Liverpul”un qonağı olacaq. Hər üç matç Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq.

UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsi, VII tur

21 yanvar

21:45. “Monako” (Fransa) - “Aston Villa” (İngiltərə)

21:45. “Atalanta” (İtaliya) - “Şturm” (Avstriya)

00:00. “Liverpul” (İngiltərə) - “Lill” (Fransa)

00:00. “Benfika” (Portuqaliya) - “Barselona” (İspaniya)

00:00. “Srvena Zvezda” (Serbiya) - PSV (Niderland)

00:00. “Atletiko” (İspaniya) - “Bayer” (Almaniya)

00:00. “Slovan” (Slovakiya) - “Ştutqart” (Almaniya)

00:00. “Bolonya” (İtaliya) - “Borussiya” (Dortmund, Almaniya)

00:00. “Brügge” (Belçika) - “Yuventus” (İtaliya)

Qeyd edək ki, VII turun növbəti oyunları yanvarın 22-də təşkil olunacaq.

