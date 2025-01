Füzulidə bəzi yas mərasimləri ləğv olundu

"Füzuli rayonunda ictimaiyyətin, rayon ağsaqqallarının, din xadimlərinin, ziyalıların birgə təşəbbüsünə əsasən, artıq 11 ilə yaxındır ki, yas mərasimləri israfdan, təmtəraqdan uzaq və sadə şəkildə təşkil olunur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat Füzuli Rayon İcra Hakimiyyətinin sosial şəbəkə hesabında paylaşılıb.



Ehsan süfrələri halva, xurma, limon, qənd, çay, su və yuxa kimi yeddi əsas qida məhsulu ilə açılır. Bildirilib ki, son 11 ildə belə sadələşdirilmiş yas yerləri sayəsində rayon sakinləri ümumilikdə 19,1 milyon manata qədər vəsaitə qənaət ediblər. Əvvəllər 3, 7, 40 və cümə axşamı mərasimləri üçün orta hesabla 10-15 min manat xərclənirdi, indi isə dəfn xərcləri də daxil olmaqla bu məbləğ təxminən 3 000 manat civarındadır. Sakinlər əldə etdikləri qənaəti digər sosial problemlərin həllinə yönəldirlər.

Qeyd olunub ki, 2025-ci il yanvarın 1-dən etibarən ziyalıların və Füzuli ictimaiyyətinin birgə təşəbbüsü, həmçinin səyyar qəbullarda səsləndirilən vətəndaş müraciətləri əsasında (bir cümə axşamı saxlanılmaqla) digər cümə axşamları keçirilməyəcək.

Rayon sakinləri hesab edirlər ki, ehsan süfrələrini sadə və təmtəraqdan uzaq tərzdə təşkil etmək onların maddi durumuna mənfi təsir göstərmir, banklara və kredit təşkilatlarına borclanmanın qarşısını alır. Ehsan məclislərində toplanan vəsait isə həm yas mərasimlərinin təşkilinə, həm də mərhumun dəfni, qəbirüstü abidənin hazırlanması və digər işlərə sərf olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.