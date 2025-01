​"Fənərbaxça"dan qovulan məşqçinin yeri iş yeri təəccübləndirdi

"Fənərbaxça"nın sabiq baş məşqçisi İsmail Kartal barədə yeni iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o İran klubu ilə razılığa gəlib. “TasnimNews”in məlumatına görə, İsmayıl Kartal İranın "Persepolis" komandası ilə anlaşıb. “Persepolis” klubun rəhbərliyi müqavilə bağlamaq üçün Türkiyəyə gəlmək üzrədir. Məlumatda deyilir ki, təcrübəli çalışdırıcı 3 köməkçisi ilə İrana gedəcək.

Qeyd edək ki, İsmayıl Kartalın son iş yeri “Fənərbaxça” klubu olub. Ötən mövsüm “Fənərbaxça” onun rəhbərliyi altında 58 matça çıxıb. Bu görüşlərdə “Fənərbaxça” 44 qələbə, 7 heç-heç və 7 məğlubiyyət əldə edib. Bununla da, “Fənərbaxça” orta hesabla 2,40 xal qazanıb. Türkiyə Super Liqasında 99 xal toplayan “Fənərbaxça” UEFA Konfrans Liqasında 1/4 finala yüksəlib.

