Ardanın yanına bu ulduz futbolçunu alın - Alonsonun tələbi bilindi

Mövsümün sonunda Karlo Ançelotti ilə yollarını ayıracağı bildirilən "Real Madrid"in onun yerinə ispaniyalı baş məşqçi Xabi Alonsonu gətirəcəyi irəli sürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Alonsonun “Real”la bağlı artıq planlar qurduğu irəli sürülüb. Alonsonun “Real Madrid”ə gətirmək istədiyi ilk futbolçunun kimliyi də açıqladı. “Todo Fichajesdə” dərc edilən xəbərə görə, Xabi Alonso “Bayer Leverkuzen”in futbolçusu Florian Virtzin transferini tələb edib. Xəbərdə deyilir ki, “Real” prezidenti Florentino Peres Alonsonun istəyini qəbul edib. “Real” mövsümün sonunda futbolçunu transfer etmək üçün hərəkətə keçəcək. Bundan əvvəl Alonsonun Arda Gülerin klubda qalmasını istədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

Qeyd edək ki, Florian Virtzin transfer dəyəri 140 milyon avrodur. O, bu mövsüm 28 matçda 14 qola və 9 məhsuldar ötürməyə imza atıb. “Onda Cero” nəşrinin məlumatına görə, Ançelottinin cari müqaviləsi 2026-cı ilə qədər olsa da, o, mövsümün sonunda “Real”dan ayrılmaq qərarına gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.