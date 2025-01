​“WhatsApp”da möhtəşəm yenilik - Hamısı bir hesabda olacaq

“WhatsApp” yeni funksiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Meta “Hesablar Mərkəzi" funksiyasını “WhatsApp” da gətirir. Funksiya “WhatsApp”ın Android beta versiyasında müşahidə edilib. Bu funksiya “Instagram” və “Facebook”da istifadəçilərə təqdim edilən "Hesablar Mərkəzi" ilə eynilik təşkil edəcək. Məlumata görə, istifadəçilər "Hesablar Mərkəzi" ilə platformalardakı bütün hesablarını bir səhifədən idarə edə biləcək.

Bununla da, “WhatsApp”, “Instagram” və “Facebook” arasında əlaqə daha da sıxlaşacaq.

