Bu klub Juniora tarixi təklif irəli sürdü

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Əhli” klubunun Vinisius Junior üçün “Real Madrid”ə təklif irəli sürdüyü bildirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ərəblərin futbolçu üçün 350 milyon avro təklif etdiyi iddia edilir. Bu isə futbol tarixində rekord rəqəmdir. Bundan əvvəlki xəbərlərdə klubun futbolçunun özünə 1 milyard avro qazana biləcəyi layihə təklif etdiyi irəli sürülmüşdü. İddia edilir ki, Junior təklifi rədd etməyib. “Real”ın futbolçunu klubdan göndərmək istədiyi bildirilmişdi. 350 milyonluq təklifin irəli sürülməsi barədə iddialara münasibət bildirən Vinisius Junior “Real”da qalmaq istədiyini ifadə edib.

O, "Mənim gələcəyim? Real Madrid!. Xəyal etdiyim klubda 101 qol vurdum. Bu klubun tarixinə düşə bilmişəm. Mən dünyanın ən xoşbəxt insanıyam” - deyə bildirib.

