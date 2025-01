​"Barselona"dan Neymar transferi ilə bağlı açıqlama

"Barselona"nın idman direktoru Deko Neymarın maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq, "Barselona"ya qayıtmasının qeyri-mümkün olmadığını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla belə, Deko transferin maddi baxımında olduqca bahalı olduğunu ifadə edib. Məlumata görə, futbolçunun klubla müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşır. Bildirilir ki, "Barselona" Neymarın ilk günlərindəki rolunu yerinə yetirə biləcək sol cinah oyunçusu axtarır. Xəbərdə deyilir ki, Neymarın məvacib məsələsi “Barselona” üçün çətinlik təşkil edir.

Deko, "Neymarın “Barselona”ya qayıtması həmişə uzaq bir ehtimal idi. O, Səudiyyə Ərəbistanına köçəndən xüsusən də maliyyə feyr-pleyi baxımından çox bahalı oyunçu olduğunu bilirdik. O, hər hansı bir klub üçün dəyərli futbolçudur. Onunla müqaviləni heç vaxt istisna etmək olmaz, amma hazırda düşünürəm ki, Braziliyaya qayıdacaq” - deyə bildirib.

