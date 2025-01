“Qalatasaray” və “Fənərbaxça”nın savaşdığı Taliska olay paylaşım etdi

"Fənərbaxça"nın vitse-prezidenti Acun Ilıcalı Anderson Taliska transferi ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, “Qalatasaray”ın da futbolçunu transfer etmək istədiyini irəli sürüb. Acun “Qalatasaray”ın təkzib etməsinə baxmayaraq, futbolçunu heyətə cəlb etmək üçün hərəkətə keçdiyini iddia edib. Acun, "Qalatasaray" Taliska ilə bağlı müəyyən cəhdlər edir. Transferlərdə belə şeylər ola bilər. Biz də cəhdlər edirik, amma adətən bizim cəhdlərimiz, uğurla başa çatır. “Qalatasaray” “biz cəhd etmədik” deyə bilər. Taliska özünü “Fənərbaxça” oyunçusu kimi hiss edir” - deyə bildirib.

İki klub arasında transferlə bağlı gərginliyin davam etdiyi bir vaxtda Taliska sosial media hesabında paylaşım edib. Futbolçunun paylaşımına qum saatı smaylikini qoyması diqqət çəkib.

