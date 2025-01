​Serbiyada faciə kütləvi istefalara səbəb oldu

Serbiyanın baş naziri Miloş Vuçeviçin qatar stansiyasında baş verən faciədən sonra başlayan etirazlara görə istefa verəcəyi bildirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan başqa, faciənin baş verdiyi Novi Sad şəhərinin meri Milan Duçiç də istefa verəcəyini açıqlayıb. Bundan əvvəl isə iki nazir istefa verib. Məlumata görə, paytaxt Belqrad, Novi Sad və digər böyük şəhərlərdə əsasən gənclər və tələbələrin təşkil etdiyi etiraz aksiyaları davam edir. Etirazçılar ötən il qatar stansiyasının damının uçması nəticəsində ölən 15 nəfər üçün ədalət tələb edirlər.

Qeyd edək ki, hadisədən sonra tikinti, nəqliyyat və infrastruktur naziri Qoran Vesiç, daxili və xarici ticarət naziri Tomislav Momiroviç və dövlət dəmir yolu şirkətinin rəhbəri Jelena Tanaskoviç də tutduqları vəzifələrdən istefa veriblər. İstintaq çərçivəsində keçmiş nazir Vesiç də daxil olmaqla 11 nəfər saxlanılıb. Lakin istefalar və həbslər ictimaiyyətin qəzəbini azaltmağa kifayət etməyib və etirazlar davam edib.

