"Kəpəz" klubu futbolçusu Redon Mihana ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gəncə təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Albaniyalı hücumçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

Qeyd edək ki, Redon Mihana ötən ilin yayında "Kəpəz"ə keçib.

